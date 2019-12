La Commission de discipline "a estimé que cet acte de jeu déloyal était dangereux. D’après le règlement de World Rugby, étant donné que les contacts avec la tête ou le coup correspondent obligatoirement à des sanctions avec un point d’entrée de degré moyen au minimum, la Commission a sélectionné un point d’entrée de six semaines. Il n’y avait pas de facteur aggravant et, en prenant en compte le fait que le joueur ait plaidé coupable et se soit excusé, la Commission a décidé de réduire la sanction de moitié (le maximum possible) et a donc prononcé une sanction de trois semaines de suspension.". Le joueur du Munster ne reviendra que le 30 décembre.