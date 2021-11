Ce qu'il ne fallait pas rater ce mercredi ☕️

La compo des Bleus se dessine

La séance à haute intensité de mercredi après-midi a permis de définir les conours de l'équipe amenée à affronter la Géorgie dimanche après-midi. Alldritt en numéro 8 et Sekou Macalou, sur le flanc de la troisième ligne, sont fortement pressentis.

La compo probable : 15. Jaminet ; 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Ntamack, 11. Villière ; 10. Jalibert, 9. Dupont (cap.) ; 7. Macalou, 8. Alldritt, 6. Jelonch ; 5. Taofifenua, 4. Woki (ou Flament) ; 3. Bamba, 2. Marchand, 1. Baille.

Les remplaçants : 16. Mauvaka, 17. Gros, 18. Willemse, 19. Flament (ou Woki), 20. Cros, 21. Lucu, 22. Danty, 23. Haouas.

Marler positif au Covid-19 et forfait contre l'Australie

Le pilier anglais Joe Marler, testé positif au Covid-19 lundi, manquera le test-match contre l'Australie samedi à Twickenham. Le pilier de 31 ans a été placé à l'isolement pour dix jours à partir de lundi après un test PCR positif au Covid-19, dans le respect des recommandations gouvernementales.

Joe Marler sous le maillot de l'AngleterreIcon Sport

Sazy, Gourdon et Kerr-Barlow prolongent avec le Stade Rochelais

C'est officiel, Romain Sazy et Kévin Gourdon (troisièmes lignes) ainsi que Tawera Kerr-Barlow (demi de mêlée) prolongent l'aventure rochelaise. Trois joueurs cadres qui porteront donc les couleurs de la Rochelle jusqu'en 2023 pour Sazy, 2024 pour Gourdon et enfin 2025 pour le Champion du monde avec les All Blacks Kerr-Barlow.

Etien fait de même au Stade français

Auteur d'une très belle performance et de son premier doublé de la saison face à Montpellier le week-end dernier, le Stade français vient d'annoncer la prolongation de son ailier Lester Etien. L'ancien Massicois portera donc le maillot rose jusqu'en 2025.

Barbarians : une charnière Coly-Belleau pour affronter le Tonga

L’encadrement des Barbarians français a délivré ce midi la composition de l’équipe qui affrontera les Tonga à Lyon samedi (16 heures).

Le XV des Baa-baas : 15.Laporte ; 14.Acébès, 13.Combezou, 12.Chavancy, 11.Ravouvou ; 10.Belleau, 9.Coly ; 7.Bachelier, 8.Habel-Kuffner, 6.Hirigoyen ; 5.Tekori (cap.), 4.Lambey ; 3.Corato, 2.Maynadier, 1.Falgoux.

Les remplaçants : 16.Marchand, 17.Béthune, 18.Yaméogo, 19.Sazy, 20.Abadie, 21.Blanc, 22.Hervé, 23.Bonneval.