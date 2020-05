Cannone, Blyth, Moerat... Qui sera le deuxième ligne international de demain ?

Niccolo Cannone (22 ans, Trevise)

Il est considéré comme l'avenir de l'Italie au poste de seconde ligne, très mobile ce jeune joueur de 22 ans aura participé à son premier Tournoi des Six Nations cette saison. Pendant les rencontres, il est un excellent plaqueur, mais aussi un très bon sauteur. Il a été titulaire sur les trois matchs qu'il a disputé pendant le Tournoi. Il joue à un poste clé chez les avants, pour le moment tout se passe pour le mieux pour ce jeune joueur qui aura été très présent en Pro 14 également (9 matchs avec l'équipe de Trevise).

Angus Blyth (22 ans, Reds)

C'est un joueur très grand (2m02), mais avec une certaine forme athlétique bien "taillé" (120 kg). Il est dans la ligné des profils modernes qui savent se servir du ballon et avancer. Il n'a pas encore été sélectionné chez les Wallabies, mais ça ne serait tardé, car avant l'arrêt des compétitions et donc du Super Rugby, il avait été titulaire à 4 reprises ayant fait de bonnes performances, on pourrait penser que prochainement, il serait sélectionné en équipe nationale.

JJ van der Mescht (21 ans, Sharks)

On se souvient de lui, notamment par rapport à une action en particulier. Pendant la Coupe du monde des moins de 20 ans l'année passée, après une touche mal négocier par les Baby Blacks, il récupère le ballon et fait une course comme un trois quart sur plus de 60 mètres pour aplatir dans l'en-but adverse. Les Springboks et son club des Sharks étaient impressionnés par cette action. On n'a pas pu le voir jouer cette saison, mais son nom pourra revenir à nos oreilles dans les prochaines années.

Salmaan Moerat (22 ans, Stormers)

Il n'évolue pas dans le même club que son compatriote der Mescht. Lui non plus n'a pas encore joué en équipe nationale, cependant on l'aura vu jouer cette saison avec les Stormers, et cela, à 6 reprises. Il est considéré comme l'un des grands talents de la génération à venir en Afrique du Sud.

Joel Kpoku (20 ans, Saracens)

Il a des airs de Maro Itoje, d'autant plus qu'il joue au même poste que son compatriote. Joel Kpoku a beaucoup joué cette saison, cela, il le doit aussi à l'absence des internationaux pendant la Coupe du monde, mais aussi au Tournoi. Il aura disputé pas moins de dix rencontres en Premiership cette saison, on se faisant une place dans l'effectif des Saracens, il participera même à cinq matchs de Coupe d'Europe.

