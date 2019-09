Bordeaux confirme, Perpignan cale... Les Tops et Flops du week-end

Les tops :

Bordeaux confirme à Chaban

Pour sa deuxième sortie consécutive de la saison dans son stade après la victoire face à Toulouse, l'UBB d'Urios a confirmé sa bonne dynamique en écrasant des Toulonnais peu dangereux il est vrai, 34 à 12. Dans le sillage d'un Rémi Lamerat étincelant sous ses nouvelles couleurs et d'un Matthieu Jalibert très inspiré, ce sont tous les girondins qui se sont mis au diapason de l'équipe, pour la victoire d'un collectif. Une victoire bonifiée très positive sur le plan comptable aussi puisqu'elle permet à l'UBB de prendre la tête de ce Top 14, elle qui n'avait plus débuté un championnat par deux victoires depuis l'ère Ibanez.

Huget montre du caractère

On le sait, Yoann Huget n'est peut être pas le joueur le plus doué de ce groupe France, mais le Toulousain ne laisse jamais sa part au chien en matière de combat et d'envie. Face à l'Italie, pour sa 59ème et probable dernière sélection sur le sol français, le trentenaire a envoyé un message fort à la concurrence qui se nomme Raka. D'abord marqueur sur la première action dangereuse des français, puis dynamiteur sur l'essai de pénalité accordé à la 24ème minute lorsqu'il remonta le ballon à la main puis au pied sur plus de 100m, Huget à aussi su faire mal lorsqu'il le fallait. Ses deux plaquages saignants sur des montées inversées en sont la parfaite illustration. Son émotion visible durant la Marseillaise le laissait présager : il faudra compter sur le soldat Huget.

Yoann Huget (France)Icon Sport

Vici efface 7 défenseurs

Un essai tout en puissance qui permet à Colomiers de s’imposer pour leur premier match de la saison à domicile. Le fidjien Josua Vici a inscrit un superbe essai pour la victoire des siens face à Mont de Marsan 29-16 ce vendredi soir à Michel Bendichou. Un bon lancement de jeu voit l’ailier columérin arrivé à toute vitesse dans la défense montoise. Il rebondit sur plusieurs joueurs adverses avant de renverser Laouse Azpiazu et Naituvi pour aplatir. En provenance de la Major League, l’îlien n’a pas mis longtemps pour se faire remarquer.

Les flops :

Goujon voit rouge

Ce dimanche au Matmut Stadium, le LOU s’est imposé 22-12 contre le Stade Toulousain. Une victoire entachée par un mauvais geste de Loann Goujon qui a été exclu à la 60è minute. Alors que Richie Gray retient Loann Goujon, ce dernier réplique en essuyant ses crampons sur le torse et le cou du Toulousain. Pris en flagrant délit par les assistants vidéos, Goujon a écopé d’un carton rouge tandis que Gray a lui été expulsé 10 minutes. Le Lyonnais passera devant la Commission de discipline de la ligue pour connaître sa sanction.

Top 14 - Loann Goujon (Lyon) contre ToulouseIcon Sport

La défaite de Perpignan contre Aix

25-10, la note est salée pour les Catalans de l'Usap à l'issue de la 2e journée du championnat de Pro D2. Avec seulement un essai de Tamoepeau à la 4e, les Perpignanais n'ont existé que dix minutes pendant cette rencontre en terres provençales. Complètement passés à côté de leur match, les hommes de Patrick Arlettaz n'ont rien pu faire face à la mêlée dominatrice des Aixois. Une défaite dont il faudra tirer des leçons avant de recevoir Colomiers ce dimanche.

Le Pays de Galles détrôné

En tête du classement mondial, les Gallois chutent à la 4e place après leur défaite face à l'Irlande le 31 août au Principalty Stadium de Cardiff. Battus 17-22, le Pays de Galles essuie sa première défaite depuis onze matchs. Les All-Blacks retrouvent ainsi leur rang, suivis de près par les Irlandais et les Anglais.