La Rochelle fait tomber le leader bordelais

Le Stade Rochelais a obtenu fort logiquement sa quatrième victoire à domicile de la saison, en venant à bout du leader Bordeaux-Bègles sur le score de 26-3. Pour le premier match de cette 10e journée du Top 14, cette victoire permet au Stade Rochelais de se faire pardonner après sa sortie manquée de la semaine passée et de retrouver provisoirement le Top 6.

Mont-de-Marsan surclasse Bayonne

Les Montois se sont imposés très largement sur la pelouse de Bayonne 33 à 14. Les Landais ont livré un véritable récital sur la pelouse de Bayonne. Après une première période accrochée, Mont-de-Marsan a déroulé en deuxième mi-temps pour s'offrir un succès de prestige. Mont-de-Marsan et Oyonnax (qui s'est imposé face à Bourg-en-Bresse), sont les nouveaux leaders du Pro D2.

Farrell testé positif au Covid à un jour du match de l'Angleterre contre les Tonga

Alors qu'il était annoncé titulaire à l'ouverture pour la rencontre entre le XV de la Rose et les Tonga demain, le joueur des Saracens Owen Farrell (30 ans, 93 sélections) a été testé positif au Covid ce vendredi. Il a donc manqué la séance d'entraînement de ce matin et a été directement isolé. Aucun autre cas positif n'a été décelé dans le groupe anglais. Eddie Jones devrait donc procéder à un changement dans le XV de départ si Farrell n'est pas disponible. Le talentueux Marcus Smith, qui devait débuter sur le banc samedi, pourrait être titulaire.

Arnold et Rodda titulaires avec l'Australie, Russell à l'ouverture pour l'Écosse

L'Australie se déplace en Écosse pour son premier match de la tournée d'automne. À cette occasion, les joueurs de Top 14 Rory Arnold et Izack Rodda sont titularisés tandis que Will Skelton et Kurtley Beale prennent place sur le banc. Côté écossais, Finn Russell est présent à l'ouverture dans une équipe alléchante sur le papier.