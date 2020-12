Blanc signe à Toulon, Townsend prolonge avec l'Écosse... Les 5 infos de ce jeudi

Julien Blanc s'engage avec le RCT

Selon les informations du journal La Montagne, le demi de mêlée de Brive va quitter la Corrèze pour signer à Toulon à la fin de la saison. Avec 47 matchs de Top 14, le demi de mêlée va découvrir son sixième club dans sa carrière après être passé notamment par Pau et Oyonnax.

Des Bleus sur le pont ce soir en Champions Cup

Après avoir disputé l'Autumn Nations Club, les internationaux français sont de retour avec leurs clubs. vendredi soir, plusieurs d'entre eux seront titulaires. Pour la rencontre de l'UBB à Northampton, Cameron Woki et Yoram Moefana seront titulaire et Mathieu Jalibert prendre place sur le banc. Botica a été préféré au demi d'ouverture du XV de France pour débuter ce premier match de coupe d'Europe. À Toulouse, plusieurs bleus seront aussi sur la pelouse de l'Ulster. Antoine Dupont, Selevasio Tolofua, Julien Marchand et Cyril Baille seront titulaires à leur poste habituel tandis que Romain Ntamack glisse au centre pour cette rencontre. Rodrigue Neti débutera cette rencontre sur le banc.

Serge Simon futur président délégue de la FFR

Lors de l'AG financière de samedi, Bernard Laporte proposera aux membres de cette assemblée, en plus de l'arrêté des fonds, la création d'un poste de président délégué de la FFR. Si cette proposition est validée après le vote de l'AG, se sera Serge Simon qui sera nommé à ce poste.

Gregor Townsend rempile avec l'Écosse

La Fédération Écossaise de rugby a prolongé le contrat de Gregor Townsend. À 47 ans, le sélectionneur du XV du Chardon, en poste depuis 2017, sera à la tête de cette équipe jusqu'à la Coupe du monde 2023 qui aura lieu en France. S'il va à bout de ce contrat, il sera alors le sélectionneur de l'Écosse qui sera resté le plus longtemps en poste de l'ère professionnel.

Quesada suspendu 4 semaines

La LNR a annoncé les décisions de la Commission de discipline et des Règlements concernant la 10e journée de Top 14 et la 11e journée de Pro D2. Parmi les sanctions, le manager du Stade français Gonzalo Quesada a été sanctionné de quatre matchs de suspension pour avoir "manqué de respect envers l'autorité d'un officiel du match" lors du match contre Lyon le 29 novembre dernier.