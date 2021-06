Beach Rugby : le tournoi de Trouville remet le couvert !

Le comité départemental de rugby du Calvados, en partenariat avec le club du Rugby Athletic Club Honfleurais, s'apprête une nouvelle fois à organiser un immense tournoi de rugby à 5 sur la plage de Trouville-sur-Mer (Normandie), le samedi 10 Juillet 2021. Les matchs débuteront à 10 heures et regrouperont quelques 200 participants. Comme les années précédentes, la troisième mi-temps se déroulera au club d’Honfleur. Les joueurs et joueuses pourront dormir sur le terrain du club, dans leurs tentes. Le dimanche, un mini-tournoi de rugby à 5 sur herbe sera organisé, avec la présence de l’association « Loisirs Pluriels », marraine de l'évènement. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Sandrine Romagné ( sandrine.romagne.cd14@orange.fr ) ou Michel Lavigne ( lavigne.rugby@gmail.com ).