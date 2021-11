Bastareaud bientôt opéré, Thomas s’excuse… Ce qu’il ne fallait pas manquer ce lundi

Opération des deux genoux pour Bastareaud

Touché samedi lors de la rencontre entre Lyon et Toulon, et sorti au bout de cinq minutes de jeu seulement, Mathieu Bastareaud a passé une IRM ce lundi, dans la cité varoise. Le diagnostic fait état d'une rupture du tendon quadricipital des deux genoux, une blessure extrêmement rare Le numéro 8 de 33 ans (54 sélections) va désormais être rapatrié à Lyon, afin d'y être opéré. Il passera jeudi sur la table d'opération, où il sera laissé aux mains du Docteur Bertrand Sonnery-Cottet, déjà en charge de sa précédente opération du genou gauche.

Thomas s'excuse auprès de l'UBB et de Cordero

Pointé du doigt pour avoir chambré Santiago Cordero et l'Union Bordeaux-Bègles à deux reprises ce dimanche dans l'enceinte de La Paris La Défense Arena, lors de la rencontre Racing 92 - UBB (perdue 34-17 par les locaux), Teddy Thomas a tenu à s'excuser auprès de l'ailier argentin et du club girondin. Ce lundi, l’international français a posté un message d'excuse sur son compte Instagram : "Je tiens à m'excuser auprès de Santiago Cordero et de l'UBB qui ont interprété mon geste comme un manque de respect. En aucun cas mon geste ne reflétait un manque de respect dans mon esprit, ceux qui me connaissent le savent. Pour moi, le rugby est un simple jeu où tu peux t'amuser. Il y a certainement d'autres façons de s'amuser mais si je peux rassurer certaines personnes, mes pieds sont bien toujours sur terre. Félicitations à Bordeaux pour leur très belle victoire méritée."

Lam s’est engagé à Montpellier

Le 9 novembre dernier, Midi Olympique évoquait l’intérêt de Montpellier pour le Néo-Zélandais Ben Lam (30 ans). L’ailier de l’Union Bordeaux-Bègles, auteur de onze essais en un peu plus d’une saison passée en Gironde, s’est finalement engagé avec le club héraultais, selon nos informations. Le Kiwi, qui avait fait les beaux jours des Hurricanes auparavant, et qui est engagé jusqu’au 30 juin 2022, découvrira donc un deuxième club français à compter de l’été prochain.

Union Bordeaux-Bègles : Douglas aurait prolongé

Le deuxième ligne australien Kane Douglas aurait prolongé son contrat avec l’Union Bordeaux-Bègles de deux saisons supplémentaires, selon des informations dévoilées ce lundi par le journal Sud Ouest. L'ancien Wallaby (32 ans, 31 sélections), arrivé en France en 2018, serait ainsi engagé avec le club girondin jusqu'en juin 2024. Cette saison, Douglas cumule déjà dix titularisations avec l’UBB.

Brive engage Lam en tant que joker médical

Le CA Brive a officialisé ce lundi la signature du troisième ligne néo-zélandais Dylan Lam (24 ans), qui débarque en tant que joker médical en provenance de Kumeu Rugby Club. Arrivé en Corrèze le lundi 22 novembre dernier afin d’y effectuer une série de tests, il remplace numériquement Kitione Kamikamica.

Sur les terrains de Top 14, il pourrait donc prochainement croiser la route de son cousin, Ben Lam, qui évolue quant à lui du côté de Bordeaux-Bègles.