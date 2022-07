Bamba blessé, les calendriers des Coupes d'Europe dévoilés... Les 5 infos de ce jeudi

Selon les informations du Midi Olympique, le LOU va sûrement devoir être obligé de se passer de son pilier droit international durant plusieurs mois. En effet, Demba Bamba pourrait prochainement se faire opérer à un genou ce qui le tiendrait éloigné des terrains quasiment toute la prochaine saison. Bamba est actuellement en vacances et passera des examens supplémentaires à son retour, avec peu d'optimisme.

Les calendriers de la saison de Champions Cup et de Challenge Cup dévoilés

Ce jeudi, la programmation des quatre premières journées de la prochaine saison de Champions Cup et de la Challenge Cup a été dévoilée par l'EPCR. En Champions Cup, le Racing 92 recevra le Leinster pour lancer sa campagne européenne, Toulouse se déplacera au Munster tandis que Lyon sera le premier club à se rendre en Afrique du Sud y affronter les Bulls. En Challenge Cup, les clubs français auront fort à faire, notamment le Stade français qui devra se rendre en Afrique du Sud, à Johannesburg, le week-end du 16 et 17 décembre. Retrouvez les programmes complets ici et ici.

Après Fabien Galthié, les Barbarians britanniques vont avoir deux nouvelles grosses têtes du rugby international pour les diriger. En novembre, ce seront Ronan O'Gara et Scott Robertson qui auront l'honneur de prendre les rênes des Baa-baas. Ils affronteront les All Blacks XV à Londres, dans le stade des Tottenham Hotspurs.

L'Argentine et l'Australie annoncent leurs groupes pour le Rugby Championship

Michael Cheika a annoncé le groupe de joueurs argentins convoqués pour le fameux Rugby Championship (ex Four-Nations) en août et septembre. Parmi les 34 convoqués, les Pumas comptent 16 joueurs qui évoluent actuellement en France. Tous ces joueurs seront absents lors, au moins, du début de saison de Top 14 et Pro D2. Le groupe des Wallabies, qui débutent contre les Pumas, compte également plusieurs noms connus en Top 14. Parmi eux, on retrouve celui d'Irae Simone. Le centre est la nouvelle recrue de l'ASM Clermont et va donc manquer ses débuts avec le club auvergnat. Aussi, l'ancien Toulousain Rory Arnold, ménagé lors de la tournée d'été face à l'Angleterre, est rappelé par Dave Rennie. Retrouvez les groupes complets de l'Argentine et de l'Australie.

A travers un communiqué, le Castres olympique a officialisé aujourd'hui la prolongation du jeune ailier de 23 ans, Antoine Zeghdar, pour les trois prochaines saisons. Arrivé en 2021 au Centre de formation du club castrais, en provenance d'Oyonnax, Zeghdar s'impose rapidement. Il joue cette saison 22 matchs et marque 3 essais en Top 14.