En décembre 2022 et janvier 2023, la Coupe d'Europe de rugby prendra une place centrale dans la vie des clubs européens. L'EPCR a communiqué ce jeudi le calendrier de la Champions Cup et de la Challenge Cup. Les 9/10 et 16/17 décembre, ainsi que les 13/14 et 20/21 janvier, les clubs français se battront pour succéder à La Rochelle et Lyon, brillants vainqueurs des deux coupes d'Europe l'an passé.

Alors que l'ensemble des clubs connaissaient déjà leurs adversaires, ils ont maintenant la confirmation des dates des oppositions. En Challenge Cup, alors que le Stade français, Toulon Pau, Brive, Perpignan, Bayonne sont engagés, ce sont d'abord les Catalans qui auront le plus gros défi, en recevant les Bears de Bristol.

Lors de la deuxième journée, le Stade français inaugurera les déplacements en Afrique du Sud en allant jouer à Johannesburg face aux Lions. Le même week-end, Bayonne recevra les Wasps et Brive affrontera les Irlandais du Connacht. Toulon devra lui se défaire de Bath.

En janvier, les deux dernières journées sont des miroirs des deux premières, avec comme seul changement le lieu du match. Il faut tout de même mentionner que lors de la quatrième et dernière journée, la Section paloise ne se déplacera pas en Afrique du Sud pour son match contre les Cheetahs. La rencontre aura lieu à Parme.

Le calendrier de Challenge Cup pour les clubs français :

1e journée (9/10 décembre) :

- Stade français - Benetton (Stade Jean-Bouin)

- Zebre - Toulon (Stade Sergio Lanfranchi)

- Pau - Cheetahs (Stade du Hameau)

- Perpignan - Bristol (Stade Aimé-Giral)

- Scarlets - Aviron bayonnais (Parc y Scarlets)

- Cardiff - Brive (Cardiff Arms Park)

2e journée (16/17 décembre) :

- Lions - Stade français (Emirates Airlines Park)

- Brive - Connacht (Stadium municipal)

- Toulon - Bath (Stade Félix-Mayol)

- Bayonne - Wasps (Stade Jean-Dauger)

- Glasgow - Perpignan (Scotstoun Stadium)

- Dragons - Pau (Rodney parade)

3e journée (13/14 janvier) :

- Stade français - Lions (Stade Jean-Bouin)

- Bath - Toulon (The Recreation Ground)

- Pau - Dragons (Stade du Hameau)

- Perpignan - Glasgow (Stade Aimé-Giral)

- Wasps - Aviron bayonnais (Coventry Building Society Arena)

- Connacht- Brive (The Sportsground)

4e journée (20/21 janvier) :

- Benetton - Stade français (Stade de Monigo)

- Brive - Cardiff (Stadium municipal)

- Toulon - Zebre (Stade Félix-Mayol)

- Bayonne - Scarlets (Stade Jean-Dauger)

- Bristol - Perpignan (Ashton Gate)

- Cheetahs - Pau (Stade Sergio Lanfranchi)