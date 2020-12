On appelle ça un retour fracassant, pour le moins. Après trois saisons à l'écart de la scène internationale, Brice Dulin avait de nouveau eu sa chance en Bleu à l'occasion de la Coupe d'automne des Nations. Le Rochelais l'a saisie à pleines mains. Auteur de deux performances trois étoiles contre l'Italie puis en Angleterre, l'arrière s'est vu décerner, ce mardi, le titre de meilleur joueur de la compétition. Une distinction honorifique décrétée par le vote des fans. Une belle récompense individuelle et une petite consolation pour le Lot-et-Garonnais d'origine après la courte défaite subie en finale, à Twickenham (19-22).

Neuf défenseurs battus

Après avoir été élu homme du match au terme de la victoire contre la Squadra Azzurra, il avait déjà reçu les louanges de Fabien Galthié en personne : « Il a été excellent. Dans sa précision avec son pied gauche, son placement et son replacement. Il a également été très performant sur les duels aériens, très présent en porteur de balle avec plusieurs franchissements, parfois décisifs. Il a fait un très bon match », avait félicité le sélectionneur français. Le double champion de France avait livré une prestation tout aussi convaincante outre-Manche en suivant pour confirmer son retour au premier plan. Toutes les statistiques plaident en sa faveur : 198 mètres parcourus avec le ballon, 9 défenseurs battus, plus de 1 200 mètres avec son jeu au pied sans oublier évidemment son essai à Londres et un nombre incalculables de chandelles captées avec autorité.