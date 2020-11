Après avoir déjà battu la Géorgie (40-0), puis l'Irlande (18-7), le XV de la Rose a réalisé un sans-faute dans la poule A et affrontera en finale soit l'Écosse, actuellement en tête de la poule B, soit la France qui la dépassera en cas de victoire à domicile contre l'Italie en soirée (20h10 GMT). Il ne manquait qu'un petit point aux hommes d'Eddie Jones pour être mathématiquement qualifiés et ils n'ont pas vraiment tremblé dans ce match engagé mais où leur supériorité physique a prévalu. Il y a bien eu une petite alerte avec l'essai gallois en tout début de match, sur un coup de pied rasant à suivre de Henry Slade contré par Dan Biggar et finalement converti par Johnny Williams (7-0, 11e). Mais par leur jeu au pied et leur domination en mêlée, les Anglais se sont vite remis de ce coup du sort.

Slade a rattrapé son erreur en inscrivant un essai en bout de ligne à la fin du premier quart d'heure (7-5, 15e), avant que la botte d'Owen Farrell à deux reprises (31e, 39e) ne leur permette de virer en tête à la pause (7-11). Un peu rassérénés par leur victoire contre la Géorgie (18-0) la semaine dernière, qui avait mis fin à 6 défaites de rang, les Gallois ont été combattifs mais beaucoup trop limités dans l'utilisation du ballon. L'Angleterre a creusé l'écart sur un essai en force de Mako Vunipola transformé par Farrell (7-18, 51e). Avec deux pénalités (56e et 59e), Biggar a maintenu le rêve d'un exploit pour l'honneur (13-18), puisqu'il aurait fallu aux Gallois une très large victoire avec bonus offensif et sans que l'Angleterre ne marque de point, pour avoir une chance de finir premiers. Mais Farrell, auteur de 14 points au total, s'est chargé de redonner de la marge à son équipe sur deux pénalités (67e, 73e), pour une fin de match sans grand frisson.