Au Burkina, un club nouveau né en quête de maillots d'entraînement

Dernièrement, un nouveau club a vu le jour au Burkina-Faso, en Afrique de l'Ouest. Il s'agit du RCF, lequel regroupe aujourd'hui une trentaine de licenciés, pour la plupart des enfants. Si le RCF dispose à présent de trois ballons de rugby, il lui manque en revanche un jeu de maillots d'entraînement et en appelle aujourd'hui à la générosité d'un club français afin d'en acquérir un. Si vous disposez d'un jeu de maillots qui ne sert plus et que vous souhaitez en faire bénéficier les jeunes rugbymen du Burkina, l'adresse est la suivante : RCF, BP 91, Banfora, Burkina Faso. C'est tout un club qui vous remercie !