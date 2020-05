Aplatir à la base du poteau, c'est fini !

"Les défenseurs étant actuellement tenus de rester derrière la ligne d'en-but - et compte-tenu que la taille et la forme des protections autour des poteaux de but évoluent pour des raisons de sécurité - il est de plus en plus difficile pour les équipes de défendre cette zone. Dans certains cas extrêmes, les protections autour des poteaux ont parfois été soulevées, voire retirées par les équipes en défense, laissant apparaître les poteaux sans protection et par conséquent augmentant le risque de blessure" a justifié World Rugby.