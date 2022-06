Espoirs : exploit d'Aurillac, champion de France après avoir battu Toulouse en finale

C’est un authentique exploit qu’ont réalisé les jeunes du Stade aurillacois, ce dimanche en finale du championnat de France Reichel-Espoirs Élite sur la pelouse du stade Marcel-Michelin (Clermont-Ferrand). Invités surprise en division élite et plus encore en phase finale, ils se sont imposés face au Stade toulousain (37-26) au terme d’une deuxième mi-temps époustouflante. Toulouse, leader de la phase régulière, n’aura pas su contenir la fougue cantalienne et plus encore sa puissance dans l’exercice des groupés-pénétrants.

Dominés en première période, les Aurillacois étaient toutefois réalistes. Un essai en bout de ligne de Janse Van Rensburg leur permettait de virer à la pause avec un retard minime au score (13-10), alors que les Toulousains avaient préalablement scoré par deux internationaux U20 : le troisième ligne Théo Ntamack (un essai) et l’arrière Max Auriac, auteur de deux pénalités et une transformation.

Antoine Aucagne impeccable au pied

En seconde période, Toulouse pensait avoir fait le break un peu avant l’heure de jeu (23-10) grâce à un nouvel essai du pilier Shea Hawkes et cinq nouveaux points de Auriac. Mais comme en demi-finale face à Perpignan, les Aurillacois ont été les auteurs d’une incroyable fin de match.

Morts de faim, ils prenaient soudain l’ascendant sur les premiers impacts. Surtout, les Cantaliens faisaient régner la terreur sur les groupés-pénétrants. Deux d’entre-eux, dévastateurs, finissaient dans l’en-but et permettaient aux Aurillacois de reprendre les devants (24-23). Un dernier essai de Van Rensburg en bout de ligne, à cinq minutes du terme, et deux nouvelles pénalités de l’impeccable Aucagne leur assuraient finalement la victoire (37-26).

Ce premier titre est un authentique exploit pour les Cantaliens, dans cette catégorie. La consécration pour une génération dorée, dont quatorze éléments intégreront le groupe professionnel du Stade aurillacois la saison prochaine.