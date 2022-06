En effet, le vendredi 15 septembre et le samedi 16 septembre au matin, des sélections régionales issues des clubs amateurs joueront un immense tournoi. Ces sélections régionales auront été actées à l'issue d'un premier tournoi de brassage, qui se tiendra au printemps prochain, auquel 5 000 joueurs participeront. A Castanet, pour la phase finale du tournoi, se retrouveront les sélections Nouvelle-Aquitaine, Paca Sud, Corse et Occitanie. Le plateau sera complété par la présence d'une sélection espagnole, ainsi que de tous les meilleurs joueurs issus de lycées agricoles et par l'équipe championne de France des lycées agricoles.

Sur ces deux jours, les Amicalistes et le club de Castanet feront leur maximum pour faire de Castanet-Tolosan l'épicentre du rugby de jeunes. 190 joueurs, 150 accompagnants divertiront les plusieurs centaines de visiteurs attendues. Récompense ultime, tout ce beau monde sera invité par l'Amicale du Tournoi des 6 Nations à assister au match Nouvelle-Zélande - Afrique 1 le 15 septembre au soir, au stadium de Toulouse. En parallèle, les Amicalistes créeront le village 2023, où grands et petits trouveront énormément d'animations, de la structure gonflable à la vente de produits de terroir en passant par l'initiation aux gestes de premiers secours. On a hâte d'y être !