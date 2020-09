L'idée figure à hauteur du septième engagement du candidat Bernard Laporte : "Forfaitiser les défraiements des officiels de match et les gérer sous forme de prélèvements bi-annuels afin de faciliter la gestion des dirigeants". En clair, celui qui est candidat à sa propre succession souhaite, par delà la simplification, soulager les clubs financièrement et prendre en charge le défraiement des arbitres. "C’est un projet très ambitieux tant au niveau financier au bénéfice des clubs, qu'en terme de simplification, souligne le trésorier de la FFR Alexandre Martinez. Serons-nous capables de tout prendre en charge immédiatement ou le ferons graduellement ? L'objectif, c’est de supprimer cette relation entre les clubs et les officiels de match et que la FFR et les ligues se substituent à cette relation." Une mesure qui ne devrait pas laisser insensibles les clubs amateurs. Evidemment, la question du financement se pose.



Dans les colonnes de Midi-Olympique ce lundi, le trésorier Alexandre Martinez lève le voile sur ce projet.