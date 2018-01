Altrad, soutien surprise de Guy Novès

A l'encontre de ses alter ego, présidents de clubs du Top 14 ? "Professionnellement, je suis largement supérieur à eux. Mais je n'ai jamais parlé de ça, jamais. […] Il se trouve que j’ai des moyens supérieurs à d’autres. C’est comme ça. Et la problématique de l’équipe de France n’est finalement pas si différente de celle de Montpellier"

Il s'explique aussi sur certains dossiers chauds, notamment sur son travail dans l'attribution du Mondial à la France : "À l’époque, j’ai fait un deal avec Bernard Laporte pour soutenir la candidature de la France pour la Coupe du monde 2023. Au-delà de la contribution financière de 1,5 million d’euros, on a mis à disposition le réseau Altrad. On a par exemple milité pour que la Géorgie vote pour la France. Je suis allé parler à quelques chefs d’État. Je ne vois pas ce qu’il y a de mal. Tout ça a sérieusement gonflé quelques personnes. Pourquoi ? Je ne sais pas."

Enfin, et ce n'est pas la moindre des surprises, Mohed Altrad se pose en soutien de Guy Novès, alors que sa proximité avec Bernard Laporte aurait pu laisser croire le contraire. "On sacrifie Novès alors qu'il aurait pu gagner. Avant d'en arriver là, il y avait beaucoup d'autres choses à faire sur la formation, la préparation physique ou mentale des joueurs... Tout ça est très injuste. Parce que le monde professionnel n'a jusque-là jamais voulu aider le XV de France". Avant de conclure : "En virant Novès, on s'est trompé de cause". Qu'importe ses investissements, Altrad garde sa liberté de parole. Et entend le faire savoir.

