Alldritt, Oscar d'Argent: "2023 est dans les têtes de tout le monde"

Sur la scène du Pavillon Gabriel, le numéro 8 du Stade rochelais Grégory Alldritt a reçu l'Oscar d'Argent Midi Olympique et déclara: "J'ai eu la chance d'arriver dans un club très structuré avec un staff magnifique et des supporters magnifiques. A La Rochelle, on s'est développé petit à petit en tant qu'équipe et on progresse match après match. J'espère que ce n'est pas fini et qu'on décrochera rapidement un titre. Quant au Mondial 2023 en France, il est évidemment dans toutes les têtes..."