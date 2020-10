Aldegheri prolonge avec Toulouse, les Fidji sans Radradra... Les 5 infos de ce vendredi

Angleterre - Barbarians annulé

Alors qu'elle devait se déroulée ce dimanche à Twickenham, la rencontre entre l'Angeterre et les Barbarians Britanniques a été annulée. La raison ? Certains joueurs des Baa-baas n'auraient pas respecté le protocole sanitaire et serait sortis de leur hôtel. Il n'y aura donc pas de match et les anglais devront attendre samedi prochain et le déplacement en Italie pour jouer.

Aldegheri repile avec Toulouse

Bonne nouvelle pour le Stade Toulousain avec la prolongation de contrat du pilier international Dorian Aldegheri. Le joueur de 27 ans a rempilé jusqu'en juin 2023 soit un ans de plus. Aldegheri aura un rôle important dans l'effectif toulousain durant la période internationale avec notamment l'absence de Cyril Baille.

Dorian Aldegheri (Toulouse) face au Racing 92Icon Sport

Les Fidji sans Radradra

Gros coup dur pour les Fidji qui devront se passer de leur star Semi Radradra pour toute la tournée automnale et la Autumn Nations Cup. Le joueur de Bristol s'était blessé aux ischio-jambiers face au RC Toulon en finale de Challenge Cup vendredi dernier. Cette blessure tiendra l'ancien bordelo-bèglais éloigné des terrains jusqu'au mois de décembre.

Clap de fin pour Pocock

C'est un monument du rugby australien et mondial qui tire sa révérence. Troisième ligne intraitable et gratteur hors pair, David Pocock a mis un terme à sa carrière à l'âge de 32 ans. Il a annoncé la nouvelle sur la chaîne australienne ABC. Le joueur né au Zimbabwe qui aura cumulé 83 sélections avec les Wallabies a décidé de retourner dans son pays d'originepour se lancer dans l'agriculture.

Les Bleues avec N'Diaye, Banet et Ménager

Le staff du XV de France féminin a dévoilé les noms de celles qui iront affronter l'Écosse à Glasgow ce dimanche 15h20. Peu de surprises dans le XV de départ avec les titularisations de Safi N'Diaye, Cyrielle Banet ou encore l'arrière et buteuse Jessy Trémoulière.