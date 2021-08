Cet appel à changer la règle a été initié par plusieurs grandes figures du rugby anglo-saxon : Sir Ian McGeechan, Sir Gareth Edwards, Barry John, Willie John McBride et John Taylor. Leur constat est simple : "le rugby est devenu trop dangereux". Et ils citent l'ancien capitaine du pays de Galles Sam Warburton : "quelqu'un va mourir sur le terrain devant les caméras" si rien n'est fait.

Dans la lettre, ils proposent que les remplacements ne soient effectués qu'en cas de blessure d'un joueur titulaire et non plus tactiques. Ainsi, chaque équipe aurait huit joueurs sur le banc, mais seul quatre d'entre eux rentreraient pour pallier d'éventuelles sorties sur blessure. Pour eux, "plus de la moitié de l'équipe peut être changée, certains joueurs savent qu'ils vont sortir et privilégient la puissance à la vitesse, causant aussi de plus gros chocs entre des joueurs frais et d'autres fatigués". Cette mesure est censée rendre le rugby moins physique et plus rapide. Ils continuent : "nous savons que Sir Bill Beaumont, est d'accord avec nous. En janvier 2020, il s'est dit préoccupé par le fait que "le rugby était devenu un jeu pour les grands" et a soutenu une loi d'essai selon laquelle les joueurs ne pourraient être remplacés que s'ils étaient blessés." Mais le président de World Rugby est resté muet depuis cette déclaration datant d'un an et demi.