90 licenciements en Nouvelle-Zélande, Édimbourg signe un jeune ouvreur... Les 5 infos de ce vendredi

La NZRU va se séparer de 90 salariés

Fin avril, la fédération néo-zélandaise, en proie à de lourdes difficultés financières, annonçait avoir baissé les salaires des All Blacks de 50 %, un gel des soldes permettant à la NZRU de réaliser une économie de 15 millions d'euros. Le New Zealand Herald a révélé que la fédération ira même plus loin dans ses démarches d'économie drastique puisque la moitié des 180 licenciés de la fédération néo-zélandaise (essentiellement des cadres administratifs) devraient être licenciés à moyen terme. "Nous traversons une période extrêmement difficile et sommes effectivement en consultation avec notre personnel sur ce point précis", a déclaré le directeur exécutif de la NZRU Mark Robinson.

Les supporters du Racing 92 solidaires de leur club

Malgré l’arrêt de la saison de Top 14 et pour faire face aux difficultés éventuelles du Racing 92, les abonnés de l’association de supporters "Génération Yves du Manoir" ont annoncé dans leur très grande majorité ne pas demander le remboursement de leur abonnement pour les matchs non joués."En ces temps difficiles, notre coeur de supporter apporte un soutien indéfectible aux joueurs du Racing 92, est-il écrit dans un communiqué de l'association. Nous suivons en cela les recommandations de la Fédération française des supporters de rugby dont nous faisons partie." Génération Yves du Manoir" appelle également tous les supporters du Racing 92 à s’inscrire dans cette même démarche.

La Paris La Défense Arena lors d'un match de Top 14 Racing 92 - PauIcon Sport

Un "Mur de Soutien" pour Toulouse

L'initiative ne vient cette fois-ci pas des supporters, mais du club lui-même. Le Stade Toulousain a lancé jeudi "un appel au soutien de sa communauté de supporters" pour la construction d'un "Mur de Soutien", dans l'enceinte du stade Ernest Wallon, avec la possibilité d'acheter une brique gravée à son nom. Chaque brique sera personnalisée puis sera placée et colorée de façon aléatoire sur le "mur prochainement construit". Un façon originale de faire rentrer des fonds, alors que le club haut-garonnais est en difficulté financière à cause de la cris liée au coronavirus.

La pépite Chamberlain signe à Édimbourg

Le club de la capitale écossaise a officialisé ce vendredi la signature de la pépite Nathan Chamberlain (20 ans). Le demi d'ouverture anglais, international U20 avec l'Écosse, évoluait jusqu'à présent à l'académie des Bristol Bears. Joueur à fort potentiel, il a crevé l'écran lors du 6 Nations U20 cette année, notamment face au pays de Galles contre lequel il a inscrit 32 points (3 essais, 1 pénalité, 7 transformations)

Deux prolongations et un premier contrat pro à Bourg-en-Bresse

L'US Bressane a annoncé ce vendredi la prolongation de deux jeunes joueurs. Le deuxième ligne Koen Bloemen (21 ans), transfuge de Montpellier et qui a connu 4 feuilles de match en Fédérale 1 cette saison, rempile pour un an. Même chose pour le centre Pierre Dupouy (23 ans), formé à Auch puis à la Section Paloise de 2015 à 2019, avait rejoint Bourg-en-Bresse l'été dernier en manque de temps de jeu. Cette saison, il a été titularisé à 12 reprises en Fédérale 1 et a marqué 4 essais. Le jeune deuxième ligne espoir Pierre Bochaton (19 ans) signe quant à lui un premier contrat professionnel.