Alex Cuthbert est même peut-être le trois-quarts le plus dangereux toutes nations confondues : en ayant disputé seulement deux matchs, le géant des Ospreys pointe au cinquième rang des joueurs ayant battu le plus de défenseurs (8) et ses détonantes percées au long cours ont terrifié Twickenham. Gabin Villière, l’homme à tout bien faire des Bleus, a lui été le meilleur Tricolore de la première quinzaine avec un triplé salvateur contre l’Italie et une prestation trois étoiles contre l’Irlande, dans son registre de touche-à-tout mêlant contre-rucks, lutte aérienne et tampons défensifs.

"Je suis conscient d’être atypique et ça me va bien, nous confiait-il. J’essaye d’apporter à l’équipe en amenant mes propres qualités." En dix sélections, Gabin Villière s’est affirmé comme un des hommes forts du XV de départ français. Son retour de blessure était attendu avec impatience même si Yoram Moefana a assumé avec brio l’intérim en écosse.

Son match dans le match avec Alex Cuthbert promet des étincelles. Le Toulonnais parviendra-t-il à résister à la toute-puissance de son vis-à-vis ?Pourra-t-il faire valoir ses qualités dans le jeu aérien face au presque double mètre d’en face ? Sa tonicité et ses appuis vont-ils donner le tournis au gaillard gallois ? Ce duel ne manque ni d’enjeux ni d’intérêt. L’histoire personnelle des deux spécimens le rend encore plus intéressant.

L’ancien Lion britannique est revenu de nulle part en novembre dernier après quatre années sans sélection et a depuis doublé, à la surprise générale, la pépite Rees-Zammit dans la hiérarchie. Gabin Villière, passé par la Fédérale et le rugby à 7, n’en finit, lui, plus de surprendre la France et l’Europe du rugby. Plus qu’un duel, un clash !