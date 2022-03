« Ce sont des émotions incroyables. On peut d'ailleurs utiliser tous les superlatifs à ce sujet. […] On avait échoué de peu, les deux années précedentes. Cette compétition est longue, difficile et quand le dénouement est heureux, ça fait donc du bien de pouvoir en profiter. […] Ce soir, on voulait gagner pour nous, pour le staff et pour nos supporters. On s'inscrit, je pense, dans une lignée de joueurs et d'équipes qui ont beaucoup gagné : quand on est en difficultés, personne ne lâche, tout le monde combat et pas un mot n'est plus haut que l'autre : c'est cet état d'esprit, je pense, nous permet de gagner les matchs. Mon cas personnel ? Certains ont eu de grandes carrières mais n'ont pas eu la chance de soulever des trophées. Moi, j'ai la chance d'évoluer dans une génération qui performe ».