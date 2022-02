Les chiffres à connaître avant France - Italie ce dimanche en ouverture du Tournoi de 6 Nations 2022.Icon Sport

L'Uruguay, un débloqueur de compteur pour l'Italie ?

La Squadra Azzura n’a jamais battu le XV de France dans l’enceinte dyonisienne. Les Italiens n’ont gagné qu’à trois reprises face aux Bleus. à Rome, au stade Olympique en 2011 et 2013. Et une seule fois, ils sont venus s’imposer en France, c’était en 1997 à Grenoble au Stade Lesdiguières en match amical (32-40), juste après le cinquième grand chelem des Bleus. Au total, Français et Italiens se sont croisés à 45 reprises pour 42 victoires bleues. À noter que les deux équipes s’afronteront lors du Mondial 2023, le 6 octobre à Lyon.

L'Italie, la proie préférée d'Antoine Dupont

Les statistiques d'Antoine Dupont avant France-Italie

Antoine Dupont a inscrit dix essais dans sa carrière avec les Bleus. Et sa proie préférée n’est autre que l’Italie. Le demi de mêlée toulousain a déjà plongé trois fois dans l’en-but de la Squadra Azzurra. C’était lors du Tournoi des 6 Nations 2019 à Rome, lors du match de préparation au Mondial 2019 au Stade de France et enfin l’an dernier lors du Tournoi. À noter, que le Toulousain a aussi marqué trois essais contre le pays de Galles.

Le joueur à suivre : Jaminet, un buteur à 92% de réussite attendu au tournant

À le voir enchaîner les prestations de haut niveau et les exploits sous le maillot tricolore, en Australie ou face à la Nouvelle-Zélande, on en omettrait presque cette réalité factuelle : Melvyn Jaminet va disputer, ce dimanche, sa première rencontre dans le Tournoi. Ce baptême interviendra lors de sa septième sélection. Au coup d’envoi, le Varois d’origine sera d’ailleurs le Français le moins capé sur la pelouse.

En seulement 452 minutes, le Perpignanais s’est imposé comme une des nouvelles armes fatales des Bleus. De par son taux de réussite, déjà.Sur l’année 2021, il peut être considéré comme le meilleur buteur de la planète, rien de moins, avec un magnifique 91,9 % de précision.Imaginez : trente-quatre tentatives réussies pour trois échecs. Sa moyenne, très provisoire, de 14,8 points inscrits par test-match excède même celle de Dan Carter en carrière (14,2). Dans le jeu aussi, l’Usapiste a apporté sa vitesse, son audace et la puissance de son pied.

Autumn Nations Series - Melvyn Jaminet (France) contre la Nouvelle-Zélande

Melvyn Jaminet possède tous les atouts pour être un des grands acteurs de ce Tournoi.à la condition de garder son naturel. Comme en novembre. À ce sujet,Patrick Arlettaz nous confiait récemment : « C’est difficile pour Melvyn.Il est en train de digérer tout ce qui lui est arrivé. Il est passé du statut de jeune insouciant hypra-doué à joueur reconnu. Et comme c’est un super garçon et qu’il veut tellement bien faire, ça lui amène trop de pression parfois. Avec nous… En équipe de France, il est encore dans le registre du nouveau plein de fraîcheur. » Pourvu que ça dure.