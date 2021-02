Arthur Vincent (centre du XV de France, après la victoire 50-10 face à l'Italie, sur France 2) : "Ce soir, c'est une grande satisfaction, on a fait le travail, même si c'est perfectible, il va y avoir des choses à revoir. La joie elle est mesurée, mais ça fait du bien, on est contents. Surpris ? Non, on s'y attendait, on se disait que ça allait être un match hyper rude, on se l'est dit dans le vestiaire, il fallait qu'en deuxième mi-temps on réponde par rapport à cette agressivité, parce qu'ils étaient largement au-dessus. Mais petit à petit on a essayé de les contrer, donc c'est une satisfaction aussi. (...) On a fait une grosse préparation, on va garder le positif, on va régler des détails, on va faire encore une énorme semaine pour aller préparer ce gros déplacement à Dublin. On est contents de retrouver notre camp de base, ça va faire du bien, pour bien récupérer et repartir sur une grosse semaine de travail".