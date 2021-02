Fabien Galthié : "On a marqué sept essais, on a été efficaces. On a des points d'améliorations bien évidemment. On va avoir une bonne semaine pour se préparer parce que dimanche (14 février) c'est Dublin. Dublin ce n'est pas la même atmosphère. C'est bien parce qu'on a pu faire rentrer assez tôt tous les joueurs parmi les finisseurs (remplaçants, ndlr), pour prendre de l'expérience. C'est bien parce que c'est notre dixième match (depuis sa prise de fonctions). Là c'était à l'exterieur, donc c'était un match important, car c'est toujours des matches particuliers. On est sur une bonne dynamique, et nous traçons. Disons que Marcoussis c'est une bonne transition pour Dublin, parce que Nice, Rome, Marcoussis, Dublin, c'est parfait pour nous préparer à l'atmosphère qui nous attend dimanche prochain."