"Je ne sais pas pourquoi je n'applaudis pas dans ce tunnel. Je dois être en profonde réflexion. Le plus grand respect pour les Gallois. Comme pour les guerriers du clavier qui envoient des menaces de mort..." Dans un message publié sur Twitter ce dimanche, Ellis Genge a révélé avoir été la cible de menaces en ligne, au cours du week-end. Tout ça pour ne pas avoir applaudi les Gallois après leur succès face au XV de la Rose, samedi, à Cardiff... La Fédération anglaise a publié; dans la foulée, un communiqué pour dénoncer de telles extrémités : "Le respect est une valeur fondamentale du rugby. Hier, nous avons perdu contre le Pays de Galles qui méritait sa victoire. Malheureusement, une partie de la réaction sur les réseaux sociaux envers les joueurs et l'équipe n'a pas montré le niveau de respect dont la communauté du rugby est fière. Nous soutiendrons nos joueurs et notre équipe contre les abus en ligne et espérons que les vrais fans de rugby seront à nos côtés."