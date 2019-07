C'est Bernard Laporte qui l'a annoncé ce mercredi, en début d'après-midi, à travers son compte Twitter : "Nous venons d’être élus, John Jeffrey en tant que Président, et moi-même en tant que Vice-Président du Tournoi des 6 Nations." Le tout accompagné d'une photo où il pose donc avec l'ancien troisième ligne écossais. L'actuel président de la FFR avait officialisé à la fin du mois dernier son intention de briguer ce nouveau mandat à la tête du Tournoi des 6 Nations. Pour ces élections, il formait donc un ticket avec John Jeffrey. Outre ses nouvelles responsabilités, cela lui permet également de toucher un salaire, alors qu'il agit bénévolement depuis qu'il est devenu président de la Fédération Française de Rugby en décembre 2016. "Si je dois gagner ma vie, je me débrouille autrement, avait-il notamment déclaré dans les colonnes du Parisien fin juin. Je ne veux pas prendre d’argent au rugby amateur. Ce n’est pas ma conception. Et puis je vais peut-être avoir d’autres fonctions au niveau international. Il est question que John Jeffrey et moi prenions la présidence et la vice-présidence du Tournoi des 6 Nations. On sera fixé le 10 juillet."

Il l'est désormais. Pour rappel, Laporte devrait aussi entrer officiellement en campagne pour briguer un deuxième mandat fédéral, alors que les élections auront lieu en décembre 2020 et que la liste d'opposition s'est organisée autour de Florian Grill, le président de la Ligue Ile-de-France.