"On était là pour un bonus, c’est chose faite mais on ne peut pas se contenter de ce contenu. C’est parfait pour lancer ce Tournoi. On a eu une très bonne tournée d’automne, un bon stage en Corse, mais il y avait aussi une très belle équipe italienne en face, qui s’est qualifiée pour le Mondial sans bénéficier des mêmes moyens que nous. Le score est quand même rassurant, même si on n’a pas fait le match parfait.

Il fallait se lancer, c’était le premier match, il faut vite rectifier ces petits couacs. C’est un bon rappel à l’ordre. Il vaut mieux se faire piquer sur ce premier match et faire en sorte que ça n’arrive plus. Je n’en retiens que du positif."