Serge Simon, vice Président de la FFR et en charge des équipes de France y est allé de son hommage : "Le parcours de Madame Simone Veil est une source d’inspiration pour un nombre infini de femmes, pour l’ensemble de notre pays et même au-delà de nos frontières. L’hommage rendu par le XV de France Féminin est un message fort au moment où nos sociétés se posent avec acuité la question de l’égalité des droits. La capitaine des Bleues, Gaelle Hermet a également souhaité s'exprimer à ce sujet, en mettant en avant cette personne exceptionnelle : "je pense que c’est l’un des plus beaux symboles que l’on puisse porter sur cette journée-là, c’est une femme emblématique à qui l’on est fière de pouvoir rendre hommage à notre manière avec ce maillot."