Quatre ans qu’elles n’ont plus remporté le tournoi et réalisé le Grand Chelem. Les Tricolores sont à une victoire du bonheur contre des Anglaises qui n’ont encaissé que 10 petits points depuis le début du tournoi. En cas de défaite, les Bleues termineront deuxième pour la troisième fois consécutive et repartiront de Jean-Dauger avec beaucoup de regrets.

L’an passé, le match qui se tenait au Twickenham Stoop était fermé, serré et s’était conclu sur un frustrant 10 à 6 pour les Anglaises. La capitaine Gaëlle Hermet, déjà titulaire en 2021, espèrera cette fois-ci changer la donne. Arriverez-vous à retrouver ses quatorze coéquipières ayant disputé avec elle la finale du Tournoi des VI Nations 2021 ? Le quiz ci-dessous vous donne l'opportunité de le prouver [à consulter ici, si problème d’affichage].