Le groupe français de 35 joueuses est majoritairement composé de Montpelliéraines et de Toulousaines (respectivement 7 et 5 joueuses). La capitaine et troisième ligne du Stade toulousain Gaëlle Hermet est bien présente. Les jumelles Ménager, Romane et Marine, seront également de la partie tout comme Pauline Bourdon récemment nommée parmi les meilleures joueuses au monde par World Rugby.

Pour rappel, la France accueillera l'Angleterre le 2 février à 13h30 à Pau, pour un match qui s'annonce extrêmement serré, car ce sont deux des meilleures équipes au monde qui s'affronteront. La France a perdu les deux derniers matchs contre cette équipe en novembre dernier. Ensuite, les Bleues joueront à nouveau à domicile le samedi 8 février (21 heures) contre l'Italie à Limoges, avant de se déplacer au pays de Galles le dimanche 23 février à 13 heures. Pour son avant-dernier match, la France jouera en Écosse le samedi 7 mars à 20h45, avant de conclure ce Tournoi des 6 Nations à Lille contre l'Irlande le dimanche 15 mars (16h35).

Voici la liste des 35 joueuses retenues :

Julie Annery (Stade français Paris), Lise Arricastre (Lons), Cyrielle Banet (Montpellier), Rose Bernadou (Montpellier), Camille Boudaud (Stade toulousain), Pauline Bourdon (AS Bayonnaise), Marie-Aurélie Castel (Stade rennais), Lenaig Corson (Stade français Paris), Emma Coudert (ASM Romagnat), Annaëlle Deshaye (AS Rouen Université Club), Coumba Diallo (Stade français Paris), Madoussou Fall (Bobigny), Céline Ferer (Stade toulousain), Audrey Forlani (Blagnac), Emeline Gros (FC Grenoble Amazones), Gaëlle Hermet (Stade toulousain), Camille Imart (Stade toulousain), Clara Joyeux (Blagnac), Nassira Konde (Bobigny), Fiona Lecat (Stade toulousain), Valentine Lothoz (Stade rennais), Romane Ménager (Montpellier), Marine Ménager (Montpellier), Safi N’Diaye (Montpellier), Morgane Peyronnet (Montpellier), Yanna Rivoalen (Lille), Laure Sansus (Stade toulousain), Agathe Sochat (Montpellier), Milena Soloch (Lille), Caroline Thomas (ASM Romagnat), Laure Touye (Montpellier), Dhia Malis Traoré (Stade toulousain), Jessy Trémoulière (ASM Romagnat), Gabrielle Vernier (Blagnac).

Par Loan Alves