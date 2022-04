15. Émilie Boulard 6/10

Avec ses bottes de 7 lieux, l’arrière est toujours bien placée pour s’offrir son 5e essai en seulement 8 sélections. On peut lui reprocher d’avoir gardé certains ballons notamment un qui aurait décalé Melissande Llorens. Elle conclu son match sur le banc sanctionnée d’un carton jaune sans conséquence pour un plaquage haut.

Émilie Boulard - XV de France fémininIcon Sport

14. Cyrielle Banet 5/10

La Montpelliéraine n’a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Jamais décalée, ou alors bien servie, elle tenta de faire parler son énergie à chaque fois face à des défenses en surnombre.

13. Maëlle Filopon 6/10

Habituellement discrète offensivement mais solide défensivement la locale a réalisé une prestation à l’inverse. Elle tente une interception manquée qui offre le seul décalage irlandais du premier acte. Une seconde tentative en seconde mi-temps accoucha d’un en-avant. En revanche elle réalisa une splendide percée laissant sur place 3 joueuses du XV du Trèfle et offre l’essai de son arrière.

12. Gabrielle Vernier 6/10

Toujours aussi rugueuse en défense, avec 9 plaquages (le plus sur la ligne arrière), elle a assommé Higgins d'entrée de jeu. Elle nous a ensuite offert deux chisteras dont elle a le secret sans pour autant créer de véritables décalages. Remplacée à la 65e par Chloé Jacquet plutôt discrète.

11. Melissande Llorens 7/10

2e sélection et 2e essai pour la Blagnacaise. Chirurgicale sur l’unique fois ou on lui a offert de l’espace, on peut lui reprocher d’avoir conservé un ou deux ballons.

10. Caroline Drouin 7/10

Entachée par des transformations en coin, sa précision au but n’est que de 3/7. Dans le jeu également son pied n’a pas été des plus précis, en revanche des mains précises et justes lui permettent de faire une bonne performance

Caroline Drouin - XV de France fémininMidi Olympique

9. Laure Sansus 9/10

Impeccable dans l’animation, avec du timing et un coup d’œil remarquable. Ceci dit, cela nous suffisait pour faire d’elle la femme du match. Sauf que la Toulousaine s’est en plus de cela offert un doublé, suite a des départ au ras de sa mêlée dominatrice. Remplacée par Alexandra Chambon à la 62e elle a évidemment reçu une chaleureuse ovation.

8. Romane Menager 5/10

Moins tranchante depuis son enchaînement de commotions début d’année dernière qui l’avait privé des Jeux, la Montpelliéraine a traversé cette rencontre sans fait de jeu notoire à son actif et pas plus de plaquages que la majeure partie de ses partenaires.

7. Gaëlle Hermet 7/10

Dans son jardin, il n’a fallu que 2 minutes à la capitaine pour s’illustrer. Un grattage parfait sur la ligne des 22 adverse qui permit aux Bleues d’inscrire leurs 3 premiers points. 10 plaquages à son actif et une présence rassurante en touche, elle est remplacée à la 64e minute par Julie Annery.

6. Axelle Berthoumieu 7/10

Au sein d’une concurrence féroce en 3e ligne, qui laissa ce samedi des joueuses comme Émeline Gros ou Marjorie Mayans hors-groupe, la Blagnacaise n’avait pas le droit à l’erreur. Elle réalise un excellent match surtout en défense puisqu’elle est la meilleure plaqueuse Bleue avec 18 plaquages, sans en manquer un seul.

Axelle Berthoumieu - XV de France fémininMidi Olympique

5. Audrey Forlani 6/10

Nous avions déjà vu l’action que l’on qualifie de « la spéciale Forlani » la semaine dernière. Ce départ dans l’axe par-dessus le ruck, lui avait permis de gagner une dizaine de mètres. Cette fois-ci elle récidive à la demi-heure de jeu, si elle ne gagne qu’un mètre, celui-ci est décisif, puisqu’il offre 5 points aux Bleues.

4. Madoussou Fall 6/10

Femme du match la semaine dernière, la Bordelaise s’est montrée peu plus discrète. Régulièrement sollicitée en touche, elle reste surtout une des seules à avoir dominé les collisions. Elle est remplacée par Céline Ferrer à la 56e.

3. Clara Joyeux 7/10

Discrète dans le jeu courant, la Lotoise d’origine a, en plus de la mêlée, su faire parler sa puissance juste avant la mi-temps, lorsqu’elle démarra au ras d’un ruck pour gagner les quelques centimètres nécessaires pour offrir le 4e essai des Bleues. Elle laisse sa place à la jeune Assia Khalfaoui pour sa deuxième sélection.

2. Laure Touye 5/10

Une conquête très mitigée pour la montpelliéraine. Tradition française, elle est une actrice majeure de la bonne mêlée tricolore. En revanche, la touche française est approximative depuis le début de ce Tournoi. Les premiers lancers ont encore été cafouillés ce samedi, avant de cibler systématiquement le premier bloc. Sortie à la 67e minute pour Célia Domain qui fêta sa première sélection tout près de chez elle.

1. Coco Lindelauf 6/10

Sa réputation en mêlée précède la Blagnacaise. Dans son sillage, le pack bleu obtient 3 pénalités, sur ses 3 premières mêlées. Ses dernières apportèrent 2 essais sur les avantages. Dans le jeu courant, on lui accordera une belle prise d’intervalle en début de match. Elle se heurta ensuite sur un robuste mur vert. Elle est remplacée à la 56e par Annaëlle Deshaye.

Par Baptiste BARBAT.