Notamment grâce à une excellente seconde période, les Racingmen se sont largement imposés sur le terrain d'Oyonnax. Une large victoire sur le score de 43-13 pour les Franciliens, qui ont bien évidemment empoché le point de bonus offensif. Les Oyomen s'enfoncent encore un peu plus et n'ont toujours pas gagné en 2024.

‌Et ça fait dix pour Oyonnax. Dix matches consécutifs sans victoire, tous en 2024, après cette défaite face au Racing 92 (13-43). Peut-être la défaite de trop pour le club de l’Ain, qui prend le chemin de la Pro D2 qu’il avait quitté l’été dernier. Les Oyomen n’ont pas fait un mauvais match, mais s’inclinent lourdement. Les Franciliens, en revanche, réalisent un bon coup dans cette 21ème journée avec cette victoire bonifiée.

Bien dans le jeu, derrière au score

Oyonnax avait pourtant débuté la rencontre plein d’enthousiasme. Peut-être trop, comme sur cette pénalité jouée rapidement par Ruru, qui se faisait ensuite intercepter. Penaltouche, et Tristan Tedder prenait un trou pour ouvrir le score (0-7, 6ème). Coup dur pour la lanterne rouge, qui ne se laissait pas faire pour autant, progressant par le jeu au pied de son ouvreur Miotti. Celui-ci trouvait des bonnes touches dans les 22 adverses (15ème, 17ème), et même un 50-22 (13ème), mais cela ne leur permettait pas d’aller à l’essai.



Cependant, la domination était clairement oyonnaxienne. Pour ne pas rester bredouille, l’ouvreur argentin faisait le choix de prendre les points sur les pénalités bien placées (23ème, 38ème). Cela leur permettait de revenir à la marque, mais jamais de prendre l’avantage (6-7). En face, le Racing se concentrait sur les tâches défensives, et se transformait en une muraille aux abords de son en-but.

Encore de l’indiscipline, et Oyonnax craque

Les Oyomen restaient motivés et reprenaient la seconde période sur les mêmes bases, mais se faisait prendre en contre. Imhoff interceptait une passe dans le fermé, et Fickou enchaînait avec une percée de 50 mètres. Le ballon s’échappait mais Gibert avait bien suivi (6-17, 50ème). Pas de quoi plomber les Aindinois. Ils relançaient à la main depuis leur camp, par Farrell, puis Stark. Finalement, Lucas Mensa trouvait un intervalle pour marquer cet essai tant recherché (13-17, 55ème). Du côté d’Oyonnax, on a peut-être cru à une remontée, mais c’était le début de la fin. Le Racing 92 récupérait son renvoi, Fickou se faisait plaquer à retardement. 25ème carton jaune de la saison pour Oyonnax, et son pilier remplaçant Adrien Bordenave (56ème). Personne ne fait pire.



Sur la penaltouche qui suivait, Tarrit marquait sur ballon porté (13-27, 57ème). Dans le même secteur de jeu, Sanconnie était à la conclusion d’une combinaison en fond d’alignement (13-29, 66ème). Encore une touche, interceptée sur lancer d’Oyonnax cette fois, et le troisième ligne Chouzenoux marquait en position d’ailier (13-36, 76ème). Malgré la sirène qui indiquait la fin du calvaire, Oyonnax voulait sauver l’honneur. Ballon perdu, et Joseph terminait le match par un essai (13-43, 83ème). Le club de l’Ain reste dernier avec 16 points de retard sur le premier non-relégable. Son propre joueur Kevin Lebreton déclarait après la rencontre, « c’est fait, on est en Pro D2 ». Tout le contraire du Racing, 3ème, qui met la pression sur Toulouse avec cette victoire.