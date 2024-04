Ce samedi après-midi, le Castres olympique s’est imposé de justesse face à la Rochelle. Une victoire 25-24 pour le CO, notamment grâce à un doublé de Nathanaël Hulleu. Côté Rochelais, Skelton a fait le boulot. En vain.

Les tops

Nathanaël Hulleu

L’ailier bleu et blanc a fait parler la poudre ! Alors que les Castrais étaient à quatorze contre quinze et derrière au score, l’ancien Vannetais a été servi dans son couloir. Le talent a ensuite parlé. Hulleu a laissé les défenseurs maritimes sur place grâce à un délicieux coup de pied rasant. Une belle course plus tard, l’essai était marqué. À la 74ème minute, c’est de l’autre côté qu’il a signé un doublé. Celui qui a été formé à Grenoble a terminé une belle action des siens.

Jérémy Fernandez

Quelle entrée de Fernandez ! En dix minutes, le pur Tarnais a réussi une fin de rencontre de folie, que beaucoup de supporters du CO n’oublieront pas de si tôt. Tout d’abord, Fernandez a réalisé un exploit personnel sur le dernier coup d’envoi de la partie, en battant trois défenseurs et en avançant sur plus de trente mètres. Sur la dernière offensive de La Rochelle, c’est lui qui est venu gratter le ballon dans le ruck, pour libérer tout un peuple. C’est ce que l’on appelle un bon supersub !

Will Skelton

Capitaine pour l’occasion, le golgoth australien a fait ce qu’on attendait de lui. Malgré deux pénalités contre lui, le numéro 5 rochelais n’a jamais cessé de faire avancer ses coéquipiers. Souvent servi proche de la défense, il a réussi à battre quatre défenseurs. Skelton fait partie de ceux qui ont fait souffrir le huit de devant du CO. En défense, ce ne sont pas moins de 11 plaquages qui ont été effectués par le deuxième ligne. Cela n’aura pas suffi pour ramener la victoire, mais le Wallaby n’a pas grand-chose à se reprocher.

Ulupano Seuteni

Le centre rochelais a fait le boulot contre le CO. Pourtant discret en début de partie, il est sorti de sa boîte au meilleur des moments pour les Maritimes. Juste avant la mi-temps, il a inscrit le deuxième essai des siens après un bel exploit personnel. Un plaquage cassé et le Samoan a fait parler sa vitesse pour aplatir. En seconde période, l’ancien joueur de l’UBB a été auteur d’un magnifique plaquage sur Séguret pour annihiler une offensive tarnaise.

Les flops

Louis Le Brun

Le jeune ouvreur tarnais n’a pas réussi à dompter le vent. Dans le premier acte, il a utilisé plusieurs fois le jeu au pied, sans succès. Face aux poteaux, il a laissé échapper deux pénalités. En difficulté, celui qui a été formé à Toulon n’a pas réussi à trouver la touche après une pénalité récoltée par ses avants. L’ouvreur a été remplacé avant l’heure de jeu par Vilimoni Botitu.

Joel Sclavi et Alexandre Kaddouri

Les piliers titulaires du côté de La Rochelle ont connu une rencontre difficile. Dominés en mêlée durant le premier acte, ils ont également été sanctionnés dans le jeu. Joel Sclavi a été pris à deux reprises en début de match. Une obstruction sur Louis Le Brun dans un premier temps, et un grattage illicite quelques secondes plus tard. L’Argentin a été remplacé dès la pause. Pour le tout jeune Kaddouri, le duel face à Chilachava a clairement été perdu en mêlée. Le champion du monde U20 a également été pris pour un hors-jeu.