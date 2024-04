Le trois-quarts centre du CO Adrien Séguret est revenu sur le succès très important du CO face à La Rochelle au terme d'un match marqué par un sacré chassé-croisé entre les deux équipes.

Ce succès fait du bien au CO pour mettre fin à la série de cinq défaites consécutives. Comment la ressentez-vous ?

Je ressens beaucoup de fierté. On avait vraiment besoin de gagner. Le groupe a fait preuve d’un grand état d’esprit pour remporter ce match après la défaite au Racing. Je suis fier de la réaction et fier du groupe.

Qu’est ce qui a fait pencher la balance du bon côté cette fois-ci ? Récemment, les matchs serrés se soldaient en général par une défaite…

On a moins douté. On s’était avant le match qu’il fallait avoir confiance en nous. Nous savions que ça allait se jouer sur pas grand-chose. Le scénario du match était facile à lire avant même le coup d’envoi. Nous nous sommes dits qu’il fallait rester solidaire et ne pas douter de notre capacité à gagner ce match, à battre cette équipe de La Rochelle. Quand ils ont marqué leur dernier essai, nous nous sommes réunis et on n’a pas paniqué. On savait qu’il allait nous rester du temps pour repasser devant. C’était super.

Vous avez beaucoup utilisé le pied en première période…

Oui. C’était important de jouer dans les bonnes zones. Ils jouaient avec Antoine Hastoy, qui est plutôt un numéro 10 à l’arrière. Il a un placement différent de celui que peut avoir Brice Dulin par exemple. On voulait leur mettre la pression au pied. C’était important de ne pas jouer chez nous. C’est ce qu’on a réussi à faire, notamment grâce à Julien Dumora qui a bien su orienter le jeu.

Vous avez mieux tenu le ballon après la pause…

Nos avants ont fait un match assez fou. Ils ont beaucoup travaillé au bord des rucks. On a réussi à rester chez eux en récupérant des pénalités. Jamais nous ne nous sommes sentis acculés chez nous. On a eu des temps faibles mais nous sommes restés sereins.

Quel est le point noir de ce match alors ?

Le manque de réalisme. Nous aurions dû être plus patients et plus réalistes. Sur ma percée, je ne dois jamais me relever. La faute est bien là. C’est dommage car contre ces équipes là on n’a pas beaucoup d’occasions de marquer donc il ne faut pas gâcher. On aurait sans doute pu nous rendre le match un peu plus confortable si nous avions été plus efficaces dans les zones de marque.

Justement, pouvez-vous nous expliquer l’action de votre "presqu’essai" ?

C’est un lancement que l’on avait bien travaillé, où j’arrive lancé pour attaquer le centre du terrain. Je viens avec de la vitesse, il y a un plaquage manqué, je gagne mon duel. Ça se referme un peu, je ne vois personne autour de moi. Alors j’essaie de tirer au bout mais je suis repris et quand je tombe je dois essayer soit de libérer, soit de lâcher le ballon car je pense qu’il y a un quatre contre zéro derrière. C’est dommage mais bon, c’est quand même une action positive.

Ce match peut-il être un tournant ?

L’avenir nous dira si ce match est charnière. Mais bon, il reste cinq matchs. C’est un sprint. Il y a un constant ce soir : on a quatre points et eux, un. On va retenir ça. Ce succès nous fait du bien, on va pouvoir bosser plus sereinement cette semaine.

Avez-vous eu peur de perdre cette rencontre lorsque les Rochelais collaient au score ?

Je ne sais pas comment l’expliquer mais pas tant que ça. J’ai senti l’équipe assez sereine. Le "body language" était positif. On avait l’impression que les Rochelais étaient un peu plus émoussés, qu’ils baissaient un peu plus la tête.