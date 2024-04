Sur une série de quatre défaites consécutives en championnat, le Castres olympique est sous pression avant la réception de La Rochelle, ce samedi. Le président tarnais, Pierre-Yves Revol, a pris la parole et attend une réaction de ses joueurs.

Quatre points de retard sur le top 6, sept d’avance sur la treizième place : le CO nage actuellement entre deux eaux. Sur une série de quatre défaites de rang en championnat, les Castrais ont été éjectés des six premières places et pourraient même regarder vers le bas s’ils ne redressent pas rapidement la barre.

Ce samedi, c’est La Rochelle qui va poser ses valises du côté de Pierre-Fabre. Un choc que ne doivent pas manquer les protégés de Jeremy Davidson. Avant cette rencontre aux allures de tournant, Pierre-Yves Revol a pris la parole dans les colonnes de La Dépêche du Midi. Le président tarnais attend une réaction de ses joueurs face aux Maritimes, surtout après la débâcle contre Perpignan lors de la dernière journée de championnat (défaite 43-12) : "Actuellement, c’est impossible de s’imposer là-bas sans être solide, cohérent et efficace. Et nous ne l’avons pas été. Au final, une défaite, qui contrairement aux autres, ne génère pas de frustration tant elle est logique mais de la déception au vu des carences affichées."

"Ne parlons pas aujourd’hui de qualification"

En cas de victoire contre les Rochelais, le CO se repositionnerait dans la course à la phase finale. Néanmoins, on ne s’emballe pas vu la forme actuelle des troupes : "Compte tenu de notre dernière prestation en Top 14 ne parlons pas aujourd’hui de qualification. La réception de la Rochelle c’est dans le contexte actuel un très gros défi pour nous et pour le relever il nous faudra être à un tout autre niveau. Retrouver des vertus collectives et une justesse individuelle qui nous font actuellement défaut."

Et le président castrais a ensuite poursuivi : "En cas de défaite nous lutterons pour le maintien. En cas de victoire nous ne pourrons penser à autre chose qu’après le déplacement à Oyonnax. Beaucoup d’observateurs nous prédisent le premier scénario." Une chose est certaine, Revol attend beaucoup de son groupe ce week-end face à un des ogres du Top 14, vexé par son élimination en Champions Cup samedi dernier.