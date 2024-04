À six semaines des élections à la présidence de Provale (syndicat des joueurs), deux listes ont été déposées : le prochain président se nommera Malik Hamadache ou Clément Maynadier.

L’échéance était posée à ce lundi 15 avril à minuit, date et heure butoirs pour le dépôt des listes pour l’élection à la présidence de Provale, le syndicat des joueurs, dont l’assemblée générale élective se tiendra le 30 mai prochain. Selon nos informations, deux listes ont été déposées : une première emmenée par Malik Hamadache, ancien pilier d’Albi, Pau, Montpellier et Agen ; de l’autre côté, la tête de liste se nomme Clément Maynadier, ancien talonneur d’Albi et depuis 2013 à Bordeaux-Bègles.

C’est une demi-surprise, tant les deux noms remontaient depuis plusieurs mois pour prendre la suite de Robins Tchale-Watchou, ancien deuxième ligne de Perpignan qui aura occupé la présidence de Provale durant presque dix années, depuis son élection le 6 octobre 2014.

Wenceslas Lauret avec Hamadache, Arthur Joly avec Maynadier

Chaque liste comprenant six noms, les deux têtes d’affiche seront donc accompagnées de cinq co-listiers. Selon nos informations, on pourrait trouver Wenceslas Lauret (Racing 92), Danny Brennan (Brive) ou Lise Arricastre (Lons-Section paloise) dans les rangs de Malik Hamadache ; Clément Maynadier, de son côté, pourrait être accompagné dans son combat électoral par Arthur Joly (Perpignan), Hugo Boniface (UBB) ou Quentin Béthune (Bayonne).

Des listes à valider par huissier

Avant l’officialisation des dites listes par l’institution, et donc le lancement officiel de la campagne, celles-ci doivent encore être contrôlées par un huissier. Il en contrôlera la validité et surtout la possibilité administrative pour chaque membre de postuler à l’élection.

Pour cela, il faut remplir plusieurs critères, dont les deux principaux sont : justifier de quatre années d’adhésion consécutives à Provale, en plus de la saison en cours ; ne pas avoir arrêté le rugby depuis plus de deux ans.

Une élection en présentiel

Par ailleurs, l’élection qui se tiendra le jeudi 30 mai à 11 h est sujette à controverse : positionnée deux jours avant un week-end décisif en Top 14 et les demi-finales de Pro D2 (quand une majorité des effectifs de Pro D2 est donc en vacances), cette date rend difficile le vote pour de nombreux joueurs. Pour rappel, le vote ne peut se faire qu’en présentiel ; le vote dématérialisé (à distance) n’est pas d’actualité du côté de Provale.