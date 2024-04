Joueur important de l’effectif clermontois, Folau Fainga’a pourrait en avoir déjà terminé avec sa saison. Le talonneur australien (38 sélections) s’est fracturé un gros orteil il y a deux semaines et devrait encore être absent plusieurs semaines.

Pour être un coup dur, cela pourrait être un vrai coup dur. Titulaire indiscutable au poste de talonneur depuis le début de la saison, Folau Fainga’a s’est blessé il y a deux semaines. Comme le relatent nos confrères de La Montagne, le Wallaby aux 38 sélections s’est fracturé un gros orteil lors d’une séance de mêlées avant la rencontre contre les Cheetahs.

Cette blessure va le tenir éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Son absence pourrait même aller jusqu’à deux mois. La dernière journée de Top 14 se jouant le week-end des 8 et 9 juin prochains, Fainga’a ne pourrait rejouer qu’en cas de qualification des Auvergnats pour la phase finale, ou alors lors du barrage d’accession. La dernière apparition du talon avec l’ASM remonte au 23 mars dernier, lors de la réception de la Section paloise. Au total, l’ancien joueur des Brumbies a pris part à 17 rencontres avec les Jaunards lors de l'exercice en cours, dont 14 dans la peau d’un titulaire.

Beheregaray et Fourcade vont se partager le poste

Contre l’Ulster samedi dernier, c’est Yohan Beheregaray qui était titulaire. Ce dernier avait été remplacé dans le second acte par Étienne Fourcade.

Avec l’absence de Fainga’a, ces deux hommes devraient se partager le numéro 2 lors des prochaines semaines. Dans le trafic, il ne faut pas non plus oublier Robin Couly. Celui qui a disputé le dernier Tournoi U20 avec les Bleuets est actuellement numéro 3 dans la hiérarchie et pourrait bien avoir du temps de jeu lors des prochaines sorties clermontoises.