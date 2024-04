Dans un long entretien accordé à Midi Olympique, l’international français Melvyn Jaminet est revenu sur son passage au Stade toulousain et sur sa relation avec le manager Ugo Mola.

Melvyn Jaminet vit des jours heureux sous le maillot du RCT. L’arrière international affrontera son ancien club du Stade toulousain, samedi, au stade Vélodrome. Avant le choc, il évoque son passage contrasté à Toulouse dans une longue interview que vous pouvez retrouver sur notre site.

"Le mal-être" qu’il décrit est-il né de non-dits avec son ancien manager ? "En cours de saison, c’est toujours difficile d’avoir des échanges, explique l’arrière. À un moment, je n’étais pas bien. Pour me relancer, il me disait que j’étais bien sur cet aspect et que ça rattrapait les autres. Autre exemple : quand on veut recruter un joueur, on dit des choses et ce n’est pas forcément ce qui se passe durant la saison, avec des inconnues. Je ne dis pas qu’il m’a dit des conneries, mais chacun doit gérer sa saison."

La saison dernière, ses pépins physiques l’ont empêché de postuler pour les phases finales avec Toulouse. Convoqué en suivant par Fabien Galthié pour disputer la Coupe du monde, il faisait son grand retour en novembre avec les Rouge et Noir. Pour seulement deux petits matchs, avant un transfert anticipé à Toulon.

Avec Ugo, on a décidé de tout mettre sur la table

Mais Jaminet n’est pas aigri et se souvient d’une belle discussion avec son ancien manager. "Je maintiens : notre dernière discussion a été la plus belle. […] Avec Ugo, on a décidé de tout mettre sur la table. Je lui ai rappelé mes attentes en arrivant à Toulouse (à l’intersaison 2022-2023) et ce qui ne s’est pas fait ; Ugo m’a dit ce qu’il avait attendu de moi et que je n’avais pas réussi à faire. Il n’y a pas eu un mot plus haut que l’autre. Il y a eu une bonne poignée de mains".

Et à l’arrière d’assumer : "Je n’ai pas été assez performant et lui n’avait peut-être pas compris le joueur que je voulais devenir au Stade. À mon départ, il a aussi eu une belle réaction en me laissant de côté pour que je prépare mon arrivée ici. Je n’oublie rien. Et plus tard, je remettrai les pieds à Ernest-Wallon pour dire au revoir aux personnes à qui je n’ai pas eu le temps de le dire." Les retrouvailles entre Jaminet et Toulouse seront particulièrement observées. Les Stadistes restent sur une brillante qualification pour les demi-finales de Champions Cup face à Exeter. Les Toulonnais, eux, sont clairement montés en puissance en championnat. Quatrièmes avant le début de la 21e journée du Top 14, les joueurs de Pierre Mignoni auront à cœur de bonifier la belle victoire acquise à Anoeta face à Bayonne le 31 mars dernier (10-46).