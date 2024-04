Ce week-end, Clermont s’est qualifié pour les demi-finales de Challenge Cup. De ce fait, la programmation de la 22ème journée de Top 14 a été modifiée. Les rencontres La Rochelle-Toulon et Clermont-Stade français ont été inversées.

Amis Clermontois, retenez bien cette information. N’allez pas du côté du Michelin le 28 avril prochain, comme initialement prévu pour assister à Clermont-Stade français.

Après la qualification des Clermontois en demi-finale de Challenge Cup, la LNR, en accord avec La Rochelle, Toulon et el Stade français a modifié le programme de la 22ème journée de championnat.

De ce fait, l’affiche entre l’ASM et les Parisiens, prévue le 28 avril se tiendra finalement le 27 à 21h05 et c’est le choc entre le Stade rochelais et Toulon qui clôturera le week-end. Les Jaunards auront donc un jour supplémentaire pour préparer leur demie de Challenge Cup contre les Sharks de Durban, qui se jouera le 4 mai prochain.

Dans son communiqué, la Ligne Nationale de Rugby a remercié Canal +, les Maritimes, le RCT et le club de la capitale "pour leur réactivité et leur coopération".