Ce lundi matin, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé que la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 pouvait être adaptée "en temps réel" si cas de menace il y avait. Deux plans de secours sont prévus selon le chef de l’État.

C’est une annonce faite par le plus haut sommet de l’état. Le président de la République Emmanuel Macron a dévoilé ce lundi matin que l’organisation de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques (26 juillet) pourrait être potentiellement changée de lieu. En effet, l’entrée en matière de l’évènement sportif de l’année était initialement prévue sur la Seine.

Une délocalisation au Stade de France ?

Cependant, sous la menace, les organisateurs envisagent la possibilité d’un plan B, et même C. "On fera une analyse en temps réel, a précisé Macron sur BFMTV et RMC. On a une cérémonie qu’on prépare qui serait limitée au Trocadéro par exemple, et donc on ne ferait pas toute la Seine s’il faut restreindre le lieu […] Voire la rapatrier au Stade de France, comme ce qui se fait classiquement." Pour rappel, la grande enceinte située à Saint-Denis est actuellement en travaux afin d’y installer une nouvelle piste d’athlétisme. Le Stade de France accueillera les compétitions de rugby à 7, les cérémonies de clôture et donc les épreuves d’athlétisme et de para-athlétisme.

Depuis les attentats de Moscou, la France a relevé le plan Vigipirate au niveau « urgence attentat », soit le plus haut possible. Selon RMC Sport, la délocalisation au Trocadéro est envisageable, pas forcément celle au Stade de France. Après les menaces proférées par l’État islamique la semaine dernière contre des stades accueillant les quarts de finale de la Ligue des Champions (football), dont le Parc des Princes à Paris, la sécurité avait été considérablement renforcée avec environ un millier de policiers mobilisés.