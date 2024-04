Les quarts de finale de "Coupes d’Europe" débutent ce samedi et quatre clubs français sont toujours en lice. L’UBB, Toulouse et La Rochelle tenteront d’atteindre le dernier carré en Champions Cup, tandis que Clermont est le dernier espoir tricolore en Challenge Cup.

Champions Cup

UBB - Harlequins (samedi, 16H)

L’Union Bordeaux Bègles continue son aventure dans cette Champions Cup. Les hommes de Yannick Bru ont une nouvelle fois écrasé les Saracens lors des huitièmes de finale. En pleine confiance, ils auront largement de quoi faire face à un autre club anglais, les Harlequins, qui eux s’en sont sortis de justesse contre les Glasgow Warriors. Bordeaux devra canaliser l'explosif Marcus Smith, principal danger côté anglais. Entre deux équipes joueuses, ce devrait être un match ouvert à Chaban-Delmas.

Notre pronostic : victoire de l’UBB

Leinster - La Rochelle (samedi, 18H30)

C’est le match le plus attendu par la planète rugby. L’affiche des deux dernières finales et une confrontation devenue en quelques années un sommet européen. Les enjeux sont énormes entre les deux formations. Le Leinster cherchera à chasser ses démons du passé ce samedi à l’Aviva Stadium face à l’équipe qui a brisé ses rêves ces trois dernières années. Le club irlandais connaît un début de saison parfait et arrive une nouvelle fois gonflé à bloc. De son côté, le Stade rochelais navigue en eaux troubles depuis quelques mois. Si les Maritimes s’en sont sortis face aux Stormers, le long trajet et le peu de temps de récupération entre les deux matchs pourraient avoir un impact sur la rencontre.

Notre pronostic : victoire du Leinster

Toulouse - Exeter (dimanche, 16H)

Le Stade Toulousain est en mission dans cette édition 2024. Les hommes de Mola ont fini premiers de leur poule et recevront encore en demi-finale en cas de victoire dimanche. Ils ont facilement écarté le Racing 92 lors des huitièmes de finale au terme d’un match maîtrisé. Face à Exeter, qui a difficilement battu Bath pour se qualifier, les Toulousains auront de quoi l’emporter à Ernest-Wallon. Antoine Dupont et ses coéquipiers devront imposer leur rugby et leur vitesse, face à une équipe puissante qui voudra gagner le combat devant. Les Rouge et Noir ont également une revanche à prendre, puisqu’ils avaient été battus par les Chiefs lors de l’édition 2019-2020, en demi-finale.

Notre pronostic : victoire de Toulouse

Challenge Cup

Clermont - Ulster (samedi, 13H30)

Lors de leur huitième de finale face aux Cheetahs, les Clermontois se sont fait très peur en passant complètement à côté de leur fin de match. Les hommes de Christophe Urios s’en sont finalement sortis 27-22 pour se qualifier face à l’Ulster. De leur côté, les Irlandais ont fait craquer les Montpelliérains, à l’extérieur, pour une victoire 40 à 17. Au stade Marcel-Michelin, l’Ulster devrait une nouvelle fois arriver avec sa meilleure équipe. 8es en championnat, les Ulstermen font désormais de cette compétition un grand objectif. Clermont aura fort à faire devant son public.

Notre pronostic : victoire de l’Ulster