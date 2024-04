Les Bleues n’ont pas fait le poids face aux Américaines en demi-finale. Après une défaite 19 à 5, les Françaises pourront tout de même se rattraper face aux Australiennes dans le match pour la troisième place.

Défaites par les Américaines en demi-finale, les Bleues ne verront pas la finale à Hong-Kong. Très vite les Étasuniennes ont pris les devants, et l’essai non-transformé de Chloé Jacquet n’a pas fait pencher la balance face à la puissance des adversaires. Trop maladroites les filles ont en plus laissé le champ libre aux Américaines qui n’en demandaient pas tant. 14 à 5 à la pause, l’écart n’était pas encore fait, mais nerveuses et semble-t-il fatigué par le parcours, les Bleues n’ont plus franchi la ligne, laissant même les USA inscrire un nouvel essai juste avant la sirène pour confirmer leur victoire, et la défaite française 19 à 5.

Un match pour la médaille

Les coéquipières d’Anne-Cécile Ciofani ont encore un match à jouer face aux Australiennes premières mondiales, mais elles aussi largement battues en demi-finale. Il faudra se remobiliser pour ce match, mais les Françaises sont capables de gros coups, même face aux meilleurs. Elles avaient déjà battu ces Australiennes en demi-finale à Vancouver.