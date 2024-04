Les Bleues ont parfaitement conclu leur phase de poules en s’imposant en toute fin de match face à la Nouvelle-Zélande (26-21). Les garçons ont, eux, chuté contre les Fidji (7-14), mais filent quand même en quart de finale.

À l’image de garçons qui s’étaient imposés sur le fil face à l’Australie la veille, ce sont les filles qui ont glané leur succès dans les derniers instants cette fois-ci. Menées de deux petits points à la pause par les Néo-Zélandaises, les coéquipières d’Anne-Cécile Ciofani n’ont pas attaqué la seconde période de la meilleure des manières en encaissant rapidement un nouvel essai. C’est d’abord Chloé Jacquet qui sonnait la révolte, avant que Séraphine Okemba offre la victoire aux siennes après la sirène, score finale (26-21). Après leurs victoires face au Brésil puis contre la Grande-Bretagne, les Bleues vont affronter les Irlandaises en quart de finale, la rencontre est prévue à 9h57.

Les garçons en quarts

Nelson Épée n’a rien pu faire. Malgré une partie convaincante, les Français s’inclinent face aux Fidjiens. Dans le coup jusqu’au bout, les Bleus ont souffert de leur infériorité numérique après le carton jaune reçu par Antoine Zeghdar et ont finalement encaissé un essai dans les derniers instants de la rencontre. Une défaite qui n’empêchera néanmoins pas les ex et futurs coéquipiers d’Antoine Dupont de voir les quarts de finale où ils affronteront l’Espagne à 11h35 sur RugbyPass TV comme les autres matchs de la compétition.