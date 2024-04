Les Bleues du 7 ont lancé leur tournoi de Hong Kong en s’imposant face aux Brésiliennes 28-17. Prochain match prévu à 13H47 face à la Grande-Bretagne.

Dans la douleur et sans convaincre, les récentes finalistes du tournoi de Vancouver ont réussi à se défaire des Brésiliennes pour leur entrée en lice dans cette étape du World Sevens Series de Hong Kong. D’abord surprises par un essai dès la 2e minute de jeu, les Bleues (un peu trop attentistes en défense) ont répondu par Anne-Cécile Ciofani et Valentine Lothoz, leur permettant de passer devant à la pause. Dans le second acte, Joanna Grisez puis Séraphine Okemba à la dernière seconde, ont permis à l’équipe de France de l’emporter.

Prochain match de poules pour les Bleues à 13h47, face à la Grande-Bretagne.