En légende, Sam Whitelock tirera sa révérence au rugby en fin de saison. C'est l'information de la journée, pourtant engagé pour deux ans dans le Béarn, le deuxième ligne a annoncé mettre fin à l'une des plus belles carrières de notre sport...

La planète rugby vient tout juste de trembler ! Samuel Lawrence Whitelock, l'un des plus grands de ce sport vient, ce mardi 2 avril, d'annoncer raccrocher les crampons à la fin de la saison. Avec 153 sélections, il est l'homme le plus capé de l'histoire des légendaires All Blacks. C'est un géant qui s'apprête à vivre ses dernières batailles sous les couleurs de la Section Paloise.

Le palmarès de Sam Whitelock est à l'image du seconde ligne : impressionnant ! Onze Rugby Championship et deux titres mondiaux avec la sélection de la fougère (sans oublier deux championnats du monde avec les Baby Blacks). Les 180 feuilles de match avec les Crusaders viennent compléter l'armoire à trophée avec sept titres de Super Rugby consécutifs entre 2017 et 2023 (cinq Super Rugby et deux Super Rugby Aotearoa). De nombreux titres symboles d'une carrière gigantesque.

Deux essais pour sa première sélection

L'histoire idyllique entre Sam Whitelock et les All Blacks a débuté de la meilleure des manières le 12 juin 2010 lors d'un test match face à l'Irlande. Le seconde ligne alors âgé de 21 ans rentre en jeu à la 50e minute de jeu. Une mêlée et 42 secondes de jeu plus tard, celui que personne ne connaissait encore, aplatit le ballon en terre promise. Whitelock récidive quelques minutes plus tard en finissant de se présenter aux yeux du monde. Lancé à dix mètres de la ligne, il casse trois plaquages et scelle la victoire des All Blacks (66-28). Un peu plus d'un an plus tard il sera sacré champion du monde pour la première fois.

Coupe du monde 2015 : le paroxysme de la paire Whitelock/Retallick

Comment les dissocier ? Sam Whitelock et Brodie Retallick forment sans aucun doute la paire de seconde ligne la plus légendaire du rugby moderne. Brodie Retallick connaît sa première sélection presque deux ans jour pour jour après Whitelock face aux mêmes Irlandais le 9 juin 2012. C'est aussi la première fois que les deux hommes verront leurs noms associés sur la feuille de match, le reste est inscrit dans l'histoire. La Coupe du monde 2015 reste dans les mémoires françaises comme l'une des pire de l'histoire des bleus notamment à cause de l'humiliation infligée par les Néo-Zélandais en quarts de finale (62-13).

Sam Whitelock lors de la Coupe du Monde 2015. SPI / Icon Sport - -

Les All Blacks ont outrageusement dominé la compétition (si ce n'est la victoire étriquée en demi-finale face aux Springboks, 18-20) jusqu'au sacre dans une finale à sens unique contre les Wallabies (34-17). Un parcours sans accrocs permit notamment par l'attelage Whitelock/Retallick. Les deux hommes sont associés sur l'ensemble des rencontres, sauf contre la Namibie (un match sans suspense). Les deux guerriers sont les travailleurs de l'ombre du pack Champion du monde. Inépuisables, les deux poutres ( Retallick 2,04m / 121 kg et Whitelock 2,02m /120 kg) n'ont pas manqué la moindre minute lors de la phase finale, portant ainsi leurs coéquipiers sur le toit du monde.

L'homme d'un club (ou presque)

Si la légende du rugby évolue depuis décembre 2023 aux côtés de son frère Luke à la Section Paloise, Sam Whitelock sera toujours associé à la franchise des Crusaders. Arrivé en 2010, le deuxième ligne a dû attendre 2017 avant de remporter son premier titre. Malgré cette longue période de disette et un CV international qui lui permet de prétendre à une place dans n'importe quelle écurie, Sam Whitelock reste fidèle aux Crusaders (s'offrant seulement une escapade de cinq matchs au Japon entre deux saisons de Super Rugby).

Sam Whitelock est une légende de la franchise des Crusaders. Steve Haag / Icon Sport

L'arrivée de Scott Robertson sonne le début des années dorées de la franchise de Christchurch avec sept titres en autant de saisons. Le départ du numéro 5 pour le Béarn, du coach pour la sélection nationale ou encore de Richie Mo'unga au Japon marquent la fin d'une ère pour les Crusaders, qui cette saison, peinent en championnat avec une seule victoire en six journées.

Il reste au minimum six rencontres de la Section Paloise pour profiter des dernières minutes de la légende qui pourrait, qui sait, s'offrir une fin de saison de folie...