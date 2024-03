A Gerland, Lyon se montre intraitable cette saison. Seul le leader du championnat - le Stade français - est pour le moment venu s’imposer en terres rhodaniennes. Les joueurs de Fabien Gengenbacher sont d’ailleurs sur le podium virtuel du Top 14 des matchs à domicile. La rencontre face à Bordeaux-Bègles samedi – et la victoire 27-10 – est donc à ranger dans cette collection de belles prestations à la maison. Ce match est facile à découper ce samedi. Avec une première période de domination lyonnaise, ponctuée d’essais de Joel Kpoku (22e) puis de Baptiste Couilloud en mode conducteur de groupé pénétrant (17-0, 26e).

Sous la pluie, le temps fort lyonnais aurait même pu se concrétiser un peu plus au tableau d’affichage avant la pause mais l’essai de Romain Taofifenua était refusé pour un déblayage illicite et préalable de Liam Coltman sur Ugo Boniface. Au lieu d’avoir un Lou s’échappant au tableau d’affichage, les Girondins s’offraient de l’air sur une pénalité et une supériorité numérique à venir.

L’UBB se révolte, le Lou résiste

Justement, les partenaires de Maxime Lucu mettait à profit cet avantage numérique. Ils reprenaient la main dans cette partie et l’on basculait donc dans la période de domination girondine. Avec tout d’abord un essai de Pete Samu, servi par une passe acrobatique d’un Louis Bielle-Biarrey déterminé à donner son ballon avant de filer en touche (17-10, 45e). Au cœur de la révolte bordelo-béglaise, les Lyonnais réussissaient cependant à s’offrir une pénalité à tenter par Léo Berdeu. Impeccable ce samedi face aux perches (4/4), l’ouvreur redonnait dix unités d’avance à son équipe. Mais le matelas ne semblait guère épais face aux coups de boutoirs des visiteurs. Intenable sur son aile, Madosh Tambwe filait à l’essai mais celui-ci était refusé pour un en-avant de Ben Tapuai (65e).

Puis c’est Pete Samu qui voulait démarrer derrière un ruck près de l’en-but et l’essai était à nouveau refusé après arbitrage vidéo, le joueur s’étant emparé du ballon alors qu’il était déjà au cœur du ruck, le genou à terre (67e). Le temps fort girondin s’étirait, avec notamment plusieurs mêlées à 5 mètres de l’en-but lyonnais. Les Rhodaniens décidaient alors de muscler à nouveau leur pack avec le retour sur la pelouse de Romain Taofifenua. Et le Lou tenait le choc, l’UBB perdait le ballon sur un en-avant et la victoire se rapprochait du camp lyonnais (73e). Dès lors, les derniers coups de boutoir des visiteurs visaient plus l’idée d’aller chercher un bonus défensif. Mais sur une ultime offensive après la sirène, une interception de Paddy Jackson sonnait le glas des espoirs de point girondin.

L’ouvreur ne trouvait pas de soutien sur sa passe mais un jeu au pied d’Alfred Parisien suivi d’une course de Davit Niniashvili envoyait le Géorgien entre les perches. Pour un essai scellant le score (27-10). Grâce à sa défense de fer dans le deuxième acte, le Lou enregistre un précieux succès et s'offre un bol d’air au classement, en reprenant 4 points d’avance sur Montpellier, 13e. De son côté, l’UBB glisse au 5e rang du Top 14. La semaine prochaine, Bordeaux-Bègles jouera son 8e de finale de Champions Cup à domicile face aux Saracens. De son côté, le Lou jouera le sien en Afrique du Sud, sur le terrain des Bulls. Pour la prochaine journée de Top 14 les 20 et 21 avril, le club lyonnais se déplacera sur la pelouse de l’USAP. Tandis que Bordeaux-Bègles accueillera Clermont