Encore une fois très bon face au Stade Rochelais, le pilier droit Tevita Tatafu, s’il continue les performances de ce calibre, découvrira, tôt ou tard, le niveau international. Cela ne fait plus l’ombre d’un doute.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Tevita Tatafu. Impressionnant face à Lyon lors du dernier match à domicile des ciel et blanc, remuant à Pau début mars avec une percée destructrice dans l’axe du terrain, le pilier droit a une nouvelle fois montré les muscles contre La Rochelle. Sur la pelouse de Jean Dauger, le joueur de 21 ans a été solide en mêlée fermée et a surtout fait rugir de plaisir le public basque, sur des percussions dévastatrices, où il a emmené avec lui ses quatorze coéquipiers. Au sol, le garçon a gratté des ballons jusqu’à en écoeurer les Maritimes et il a inscrit, en force évidemment, le seul essai de l’Aviron dans la partie. Son premier, d’ailleurs, avec le maillot de Bayonne.

Remplacé plus tard

La blessure au genou de Luke Tagi, fin février, a propulsé, un peu plus, Tatafu sur le devant de la scène. Le Tongien a, en effet, démarré les trois dernières rencontres et on voit mal Grégory Patat ne pas le faire commencer le match face à Toulon, le week-end prochain à Anoeta. Avec l’absence du fidjien aux mains d’or, Tatafu, habituellement remplacé autour de la 50e, joue plus, sur chaque rencontre. Il avait passé 65 minutes sur la pelouse contre Lyon. Il a été remplacé après l’heure de jeu face à La Rochelle. « Il faut que Tevita gagne en volume de répétition des tâches, sur les matchs, expliquait Grégory Patat, fin novembre. Aujourd’hui, à la 40 ou 45e, on sent une baisse d’intensité de ce côté. Il faudrait qu’il atteigne les 60 minutes. » Ses récentes performances montrent qu’il a progressé dans ce domaine, et chaque semaine, le maillot de l’équipe de France se rapproche. Éligible aux Bleus en novembre, sera-t-il appelé pour défier le Japon, les Blacks et l’Argentine ?